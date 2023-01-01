Я ранее не пользовался мобильными прокси, у меня ХХХ обычных серверных приватных прокси без ротации, сколько мобильных прокси мне нужно, чтобы отказаться от серверных прокси?
Каждый мобильный прокси имеет пул IP (1К-50К уникальных ip), но невозможно одновременно подключиться к этому пулу, подключение происходит последовательно 1прокси = 1 ip из пула. Чтобы получить следующий IP, нужно выполнить url запрос, запрос выполняется в течении 5-15 секунд, в это время прокси недоступен и отклоняет все, отправленные в него, запросы.
Поэтому, сначала нужно адаптировать ваш шаблон/софт для работы с мобильными прокси, тестировать работу на нескольких мобильных прокси, затем масштабировать. В техподдержке
можете уточнить контакты разработчика, кто занимается адаптацией шаблонов зенки