Почему во время работы с мобильными прокси постоянно идут какие-то ошибки? Как исправить?

Ничего страшного в этом нет. Исправлять это не нужно. Это связано с тем, что мобильные прокси постоянно меняют внешний IP. В момент его смены происходит короткий разрыв связи. Если в этот момент выполнялся какой-либо запрос, то он будет либо аварийно прерван, либо завершится с какой-либо ошибкой.

